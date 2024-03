Im Gemeinderat in Niederkrüchten Entscheidung zum Javelin Park, aber Fragezeichen fürs Freibad

„Wir haben gemeinsam einen Meilenstein beschlossen“ – Bürgermeister Karl-Heinz Wassong (parteilos) war stolz auf diese Entscheidung in der Sitzung des Gemeinderates im Rathaus in Elmpt. Es ging dabei nicht ums Schwimmbad, sondern um das geplante Gewerbegebiet auf dem Gelände des ehemaligen britischen Militärflughafens in Elmpt. Alle Fraktionen samt Bürgermeister stimmten dem Feststellungsbeschluss zur 61. Änderung des Flächennutzungsplans des Militärgeländes Elmpt zu – bis auf sieben Ratsmitglieder der Grünen.