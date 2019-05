Bürgermonitor : Raser in 30er-Zone missachten Schilder

Hans Theloy geht über den Zebrastreifen, auf dem er im Februar angefahren wurde. Auf den weiß markierten Parkflächen rechts steht oft der Laster eines Geschäfts, der die Tempo-Beschilderung verdeckt. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Hans Theloy hat Unterschriften an der Amerner Straße gesammelt. Er will eine ruhigere Verkehrslage an der Straße erreichen, an der sein Seniorenheim liegt. Die Tempo-30-Schilder dort seien unübersichtlich.

Seit mehr als einem halbem Jahr stehen an der Amernerstraße in Waldniel neue Tempo-30-Schilder. Hans Theloy (79) lebt dort im Seniorenwohnhaus des Vereins Altenhilfe Schwalmtal. „Die Fahrer halten sich selbst nach so langer Zeit immer noch nicht an das Tempolimit. Hier sind richtige Raser unterwegs“, sagt er.

Theloy wurde am 21 Februar am Zebrastreifen des Kreisverkehrs St-Michael-Straße/Amerner Straße von einem Autofahrer angefahren und hat den Unfall bei der Polizei angezeigt. Sein Elektromobil wurde dabei stark beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf circa 3300 Euro. „Die Schilder sind so blöd angebracht, dass die Autofahrer sie gar nicht sehen können. Das eine wird immer von einer Hecke und das andere von einem parkenden LKW verdeckt“, kritisiert der 79-Jährige.

Außerdem ist bei der Ausfahrt vom angrenzenden Parkplatz des Edeka-Marktes in der Häsenstraße nicht ersichtlich, welche Geschwindigkeit gilt, wenn man in die Amernerstraße abbiegt. Hans Theloy wohnt seit 13 Jahren im Seniorenwohnhaus und hat schon einige brenzlige Situationen erlebt. Autofahrer, die zu schnell unterwegs sind, seien schon immer ein Problem gewesen.

Theloy hat bereits mehr als 50 Unterschriften gesammelt, um einen Zebrastreifen vor dem Seniorenhaus zu erwirken. Dieser wurde jedoch vom Kreis Viersen abgelehnt, da gesetzliche Richtlinien zwei Zebrastreifen auf einer Strecke von nur 150 Metern verbieten.

„Wir können mit unseren Wägelchen hier am Seniorenhaus gar nicht über die Straße. Die Fahrer kommen hier hochgeschossen. Einige der langsameren Bewohner haben richtig Angst“, so Theloy. „Wir müssen extra runter zum Kreisverkehr. um dort den Zebrastreifen überqueren zu können.“ Auch andere Anwohner der umliegendem Häuser unterstützen Theloys Forderungen, den Straßenverkehr auf der Amernerstraße besser zu regeln, sie wollen aber nicht in der Zeitung genannt werden..

Wenn Kommunen wie Schwalmtal neue Verkehrsschilder aufstellen, erhalten sie dazu Vorgaben vom Straßenverkehrsamt Viersen. „Die Lage und die Position der Schilder ist genau auf einem Lageplan vorgegeben und entspricht den verkehrspflichtigen Anforderungen“, sagt Joachim Stuwe von der Gemeinde Schwalmtal. „Wir nehmen die Beschwerde zum Anlass, uns mit dem Straßenverkehrsamt und der Polizei erneut auseinanderzusetzten. Mit ein bisschen gutem Willen können wir die Situation sicher lösen“, fügt Stuwe hinzu.