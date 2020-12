Schreckschusspistole im Auto : Rapper Kollegah wegen unerlaubten Waffenbesitzes in Viersen vor Gericht

Rapper Kollegah wegen unerlaubten Waffenbesitzes in Viersen vor Gericht

Viersen Gangster-Rapper Kollegah (36) muss sich wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz vor Gericht verantworten. Polizisten hatten in seinem Auto eine Schreckschusspistole entdeckt, die unter das Waffenrecht fallen soll.

Für die Schreckschusspistole soll der Rapper nicht den nötigen kleinen Waffenschein besessen haben. Der Musiker soll seine über 160 000 Euro teure und 600 PS-starke Luxus-Limousine am 27. August 2019 auf einem Parkplatz in Viersen abgestellt haben. Zwei Polizisten hatten den auffälligen Wagen überprüft und hätten in der Mittelkonsole die täuschend echt aussehende Pistole erspäht.