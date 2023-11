Kriminalität in Viersen Räuber überfällt Spielhalle und entkommt mit Bargeld

In der Nacht zu Mittwoch hat ein bislang unbekannter Täter eine Spielhalle überfallen und entkam unerkannt mit Bargeld. Gegen 0.15 Uhr betrat der Mann laut Polizei die Spielothek und forderte von der Mitarbeiterin Bargeld. Dabei bedrohte er die Frau mit einem rund 20 Zentimeter langen Messer mit braunem Griffstück. Nachdem der Täter Bargeld in noch unbekannter Höhe in einer gelben Plastiktüte verstaut hatte, entfernte er sich zu Fuß in Richtung Freiheitsstraße.