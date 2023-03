Mutmaßlicher Täter aus Viersen Räuber droht in Post-Filiale mit einem Messer

Es war am Dienstag, 28. März, gegen 18.15 Uhr, als ein Mann die Postfiliale an der Hochstraße in Nettetal-Lobberich betrat, mit einem Messer auf die Theke einzustechen begann und von den Post-Mitarbeitern Geld verlangte. Als ihm Geld ausgehändigt worden war, verschwand der Mann mit seiner Beute zu Fuß in Richtung des dortigen Kreisverkehres. Die Türe der Filiale hatte er von außen mithilfe eines Regenschirms versperrt.