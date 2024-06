Kriminalität in Viersen Rätsel um Einbruch in Dülken

Zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagmittag schlugen die Einbrecher zu, brachen in ein Einfamilienhaus am Jean-Güsken-Ring ein. Das stellte nach Angaben der Polizei ein Freund des Hausbesitzers fest, als er in dessen Urlaubsabwesenheit nach dem Rechten schauen wollte. Das Haus war durch den oder die Täter komplett durchwühlt worden.