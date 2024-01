Unfall in Viersen Radlerin kollidiert mit Auto

Eine Radfahrerin ist am Dienstag um 8.37 Uhr auf der Gartenstraße in Viersen nahe der Fußgängerzone mit einem Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, war die 56-Jährige mit ihrem Rad auf dem Gehweg der Löhstraße unterwegs und fuhr in Richtung Gartenstraße. Da sie dort wenig Verkehr erwartete, nahm sie laut Polizei unachtsam die Straße in Anspruch. Das führte zu einem Zusammenstoß mit dem Auto eines 68-Jährigen, der an dieser Stelle Vorfahrt hatte.