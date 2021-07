Unfall in Süchteln : Radfahrerin weicht Geländewagen aus

Viersen Auf einem Waldweg am Rande der Süchtelner Höhen stürzte eine Radfahrerin aus Viersen und verletzte sich leicht. Sie musste einem Geländewagen ausweichen. Dieser Wagen setzte seine Fahrt fort.

Leicht verletzt wurde eine 71-jährige Radfahrerin aus Viersen bei einem Unfall am Samstag in Süchteln. Sie fuhr mit ihrem Fahrrad gegen 10.45 Uhr auf einem Waldweg am Rande der Süchtelner Höhen parallel zur Autobahn 61 Richtung Viersen. Die Radfahrerin musste dabei einem entgegenkommenden grünen Geländewagen ausweichen. Sie stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer des Geländewagens mit dem Schild „Jagdschutz“ fuhr weiter in den Wald. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.