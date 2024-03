Mobilität in Viersen Radfahren in der Fußgängerzone – aber wann?

Noch vor drei Wochen waren Viersens Sozialdemokraten eigentlich recht positiv gestimmt, was die Erfolgsaussichten eines bereits vor knapp fünf Jahren gestellten Antrags anbelangte: In dem forderte die SPD, die Fußgängerzone von Alt Viersen temporär – in den frühen Morgenstunden und abends nach Geschäftsschluss – für Radfahrer freizugeben. Und im Gespräch mit unserer Redaktion hatte die Technische Beigeordnete erklärt: „Es fällt mir sehr schwer zu glauben, dass eine temporäre Öffnung für Radfahrer nicht gehen könnte. In der Kempener Fußgängerzone geht’s ja auch“, fügte Susanne Fritzsche hinzu. Allerdings hatte sie auch eine Einschränkung gemacht: In der Tat aber sei die Gestaltung der Fußgängerzone ein Problem. Der befahrbare Bereich sei wegen der Platanenalleen, der Brunnen und der Möbel der Außengastronomie sehr schmal.