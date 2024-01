Qualitätsanalyse in Viersen Wie schneidet die Anne-Frank-Gesamtschule ab?

Viersen · Vier Tage lang war eine Kommission des NRW-Schulministeriums vor Ort an der Anne-Frank-Gesamtschule in Viersen. Die Beobachtungen flossen in die Qualitätsanalyse ein, die die Schule jetzt erstmals erhielt. Das sind die Ergebnisse.

23.01.2024 , 13:46 Uhr

Haben gut Lachen: Ilka Werner, didaktische Leiterin der Anne-Frank-Gesamtschule und Schulleiter Martin Landman erhielten jetzt die Ergebnisse der Schuluntersuchung aus Düsseldorf. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Von Bianca Treffer