Prozess um Mandatsgelder bei den Grünen Viersen Dicke Luft im Gerichtssaal

Ein Urteil ist noch nicht gesprochen, aber die Richter am Landgericht Mönchengladbach machten am Dienstag sehr deutlich, in welche Richtung ihre Überlegungen gehen. Kernfrage: Müssen Fraktionsmitglieder, deren Fraktion von der Partei nicht anerkannt wird, Mandatsgelder an die Partei abführen?