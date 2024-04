Im September in Viersen Schnellster Gitarrist der Welt wird Haupt-Act bei Jazz-Festival

Ein großer Freund des reinen Jazz ist der 69-jährige Meola, der in den 1970er-Jahren als schnellster Gitarrist der Welt galt, nicht. „Jazz ist so intellektuell; er zielt auf das Gehirn, aber rührt nicht das Herz“, sagte er vor einigen Jahren in einem Interview. Vor einem halben Jahr musste der weltberühmte Gitarrist, der stets nur mit Plektrum spielt und die Gitarre durch eine besondere Technik bisweilen wie ein Schlaginstrument klingen lässt, ein Konzert in Bukarest abbrechen: Er hatte auf der Bühne einen Herzinfarkt erlitten. Jetzt ist er genesen – in Viersen will er beim Jazz-Festival gemeinsam mit seiner Band sein aktuelles Tourprogramm „The Electric Years“ vorstellen.