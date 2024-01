Brauchtum in Viersen Prinzenpower beim närrischen Frühschoppen

Viersen · Nach den Sitzungsabenden am Wochenende hatte die Große Viersener Karnevalsgesellschaft (GVK) am Sonntag zum närrischen Frühschoppen in die Viersener Festhalle eingeladen.

21.01.2024 , 18:06 Uhr

Volle Prinzenpower beim närrischen Frühschoppen in der Festhalle: die Prinzenpaare aus Viersen, Dülken, Süchteln und Boisheim mit den Kinderprinzenpaaren auf der Bühne. Foto: Werner Jungblut

Dieser Einladung folgten viele Jecken von nah und fern. Darunter 4 plus 4 Prinzenpaare: die großen Prinzenpaare aus Viersen, Dülken, Boisheim und Süchteln sowie die Kinderprinzenpaare aus diesen Stadtteilen mit ihren Gefolgen. Viersens Prinzengarde heizte die Stimmung mit ihren Tänzen an. Regimentstochter Anna-Lena begeisterte mit ihrem Solotanz. Bei der legendären Zugabe wurde die Prinzengarde vom Viersener Kinderprinzenpaar unterstützt. Danach gab es für die Förderung des Kinderkarnevals für jedes kleine Prinzenpaar von der GVK einen Scheck über 333 Euro. Großartige Stimmung anschließend beim Programm. Mit dabei unter anderem die Bands Auerbach und Big Maggas aus Hamburg. Tänzerisch überzeugten die Gentlemen und die Mädels der Fauth Dance Company. Das große Finale bestritten die Boore. Durch das Programm des kurzweiligen Frühschoppens führte DJ Detlef Belk.

(wj)