Autorin aus Niederkrüchten Premierenlesung auf der Dachterrasse der Stadtbibliothek Viersen

„Das kleine Café in der Rue de la Lune“ ist eine poetische Liebesgeschichte in Paris. Lucille wird nach Paris gerufen, um das heruntergewirtschaftete Café ihrer Großtante vor der Übernahme durch die Patisserie-Kette Gibaldi zu bewahren. Die Rettung scheint unmöglich, nicht zuletzt durch Lucilles Weigerung, ihre Ungebundenheit aufzugeben. Doch dann tritt Tiago in ihr Leben, der Neffe Gibaldis, der überraschend Hilfe anbietet. Sind die beiden bereit, für die Zukunft ihrer Liebe und die des Cafés all das aufzugeben, was Sicherheit bietet? Und ja, es geht eben auch um Macarons, diese kleinen bunten und süßen Köstlichkeiten aus Mandelteig und Creme.