Nach schwerem Unfall Viersener Polizistin tritt bei den Invictus Games an

Sandra Winkler (54) sitzt nicht im Rollstuhl und ist auch sonst nicht auf Anhieb als Teilnehmerin der Invictus Games zu erkennen. Doch die Landespolizistin hat etwas erlebt, was auf viele Sportler zutrifft, die vom 9. September an in der Düsseldorfer Merkur-Arena eine Woche lang in den Wettstreit mit Teilnehmern aus 22 anderen Nationen treten: Winkler kämpfte sich nach einem schweren Unfall im Dienst über ein Jahr lang in ein halbwegs normales Leben zurück. „Das ist vergleichbar mit dem, was auch viele verletzte Soldatinnen und Soldaten durchgemacht haben“, sagt die gebürtige Solingerin, die in Leverkusen aufwuchs, heute in Viersen wohnt und sich aktuell als Mitglied des deutschen Teams intensiv auf die Wettkämpfe in der Landeshauptstadt vorbereitet. Das geschieht in einem Trainingslager in Warendorf – „mit sehr engagierten Trainern, Betreuern und Psychologen“, sagt Winkler und ergänzt, dass jeder einzelne Teilnehmer dieser internationalen Spiele, an denen neben Soldaten auch Polizisten und Feuerwehrleute teilnehmen dürfen, eine individuelle Geschichte habe. „Und leider ist diese Geschichte immer mit schweren Verletzungen verbunden.“ Verwundet seien Menschen aber nicht nur dann, wenn ihnen ein Arm oder ein Bein fehle: „Es gibt auch schreckliche Verletzungen an der Seele“, sagt Winkler und denkt dabei an diejenigen Teammitglieder, „die als Soldaten oder Blaumänner im Dienst etwas erlebt haben, was bei ihnen zu jahrelangen posttraumatischen Belastungsstörungen geführt hat“.