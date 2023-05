Forensik in Viersen Polizei warnt vor geflüchtetem Straftäter

Update | Viersen · Die Polizei warnt vor einem verurteilten Straftäter, der von einem begleiteten Termin am Montag nicht in den Maßregelvollzug in Viersen-Süchteln zurückgekehrt ist. Was beachtet werden soll, wenn man ihn sieht.

23.05.2023, 09:16 Uhr

Der 36-Jährige gilt als gewalttätig. Foto: Kreispolizeibehörde Viersen

Auch einen Tag nach der Flucht eines 36-jährigen Straftäters, der im Maßregelvollzug in Viersen-Süchteln untergebracht war, fehlt von dem Mann noch jede Spur. Die Polizei warnt vor dem Mann. Fredy H. „Der Entwichene ist gewalttätig und möglicherweise bewaffnet.“ Der Gesuchte war im Maßregelvollzug in Viersen-Süchteln untergebracht. Foto: Knappe Weil er einen Behördentermin im Einwohnermeldeamt wahrnehmen musste, hatte Fredy H. begleiteten Ausgang. Im Bereich des Rathausmarktes gelang ihm gegen 13.30 Uhr zu Fuß die Flucht — in unbekannte Richtung. “Alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg“, berichtete eine Polizeisprecherin. Bei der Fahndung setzte die Polizei auch einen Spürhund ein, der zuvor an einem Gegenstand des Geflüchteten geschnuppert hatte. Fredy H. ist laut Polizei wegen Roheits- und Gewaltdelikten sowie Eigentumsdelikten verurteilt. Das Gericht ordnete die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an, da es die Gefahr sah, dass der Verurteilte infolge seiner Sucht erhebliche rechtswidrige Taten begehen könnte. Eine solche Anordnung ergeht nur, wenn eine hinreichend konkrete Aussicht besteht, dass der verurteilte Straftäter durch die Behandlung in einer Entziehungsanstalt geheilt oder über eine erhebliche Zeit vor dem Rückfall bewahrt und von der Begehung erheblicher rechtswidriger Taten abzuhalten ist, die auf seine Sucht zurückgehen. Wer Fredy H. sieht, sollte ihn nicht ansprechen, rät die Polizei. Stattdessen solle schnell die Polizei informiert werden. Der Gesuchte ist 1,65 Meter groß. Er hat eine Glatze und trägt keine Brille, „vermutlich hat er aber einen Drei-Tage-Bart“, so die Polizei. Bekleidet war er bei seiner Flucht mit einer beigefarbenen Jacke, einem blauen T-Shirt, Jeans und weißen Turnschuhen. Hinweise auf seinen Aufenthaltsort nimmt die Polizei unter der Notrufnummer 110 entgegen.

(mrö)