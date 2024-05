Warnung in Viersen Achtung, Achtung: Hier sprüht die Polizei!

Zunächst hatte die Kreispolizeibehörde die ungewöhnlichen Warnhinweise in der Innenstadt von Willich aufgetragen. Dort haben Polizistinnen der Kriminalprävention mit Hilfe einer Schablone Piktogramme auf dem gesamten Marktplatz gesprüht. Dann folgten Kempen und Viersen. Wenn das Wetter mitspielt, sollen die Warnhinweise auch in der Burggemeinde Brüggen spätestens am Wochenende zu sehen sein.