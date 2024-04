In Viersen ausfindig gemacht Zielfahnder und Kripo verhaften mutmaßlichen Einbrecher

Der Zugriff ist der Polizei am Nachmittag des 22. Aprils in Dülken gelungen. Dort endete die Flucht des mutmaßlichen Einbrechers, der 2023 in Apotheken und Geschäfte in Neunkirchen/Saar und Saarbrücken eingestiegen sein soll. Zielfahndern des Landespolizeipräsidiums war es gelungen, gemeinsam mit Fahndungskräften der Kriminalpolizei in Viersen den Gesuchten aufzuspüren. Dem Mann wirft das Amtsgericht Saarbrücken mehrere Fälle des besonders schweren Diebstahls vor.