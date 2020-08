Drogenschmuggel auf der A 61 bei Viersen : Polizei umstellt Maisfeld - Geflüchteter festgenommen

Dülken Der Bundespolizei gelang es am Sonntag, einen Drogenkurier zu stellen. Erst übersah er die Aufforderung anzuhalten. In der Ausfahrt Süchteln schleuderte der BMW ins Feld. Der Fahrer flüchtete zu Fuß in ein Maisfeld.

(hb) Ein wilde Verfolgungsjagd auf der A 61 endete mit einem Unfall in der Ausfahrt Süchteln. Die Bundespolizei wollte am Sonntag kurz nach 10 Uhr einen BMW auf der A 61 Richtung Koblenz anhalten. Doch der Fahrer reagierte nicht und gab Gas. In Höhe Süchteln verließ der BMW die Autobahn mit hoher Geschwindigkeit. In der Ausfahrt schleuderte der Wagen in ein Feld. Der Fahrer kletterte aus dem beschädigten Auto und flüchtete zu Fuß in Richtung Dülken. Er versteckte sich in einem Maisfeld.