Zwei Schwerverletzte in Viersen-Süchteln Polizei sucht Zeugen, um Unfall zu klären

Nachdem eine Seniorin (75) und ein siebenjähriges Mädchen am Dienstag gegen 18.50 Uhr von einem Auto angefahren und dadurch schwer verletzt wurden, sucht die Polizei weitere Zeugen. Die braucht sie, um den Hergang des Unfalls auf der Düsseldorfer Straße in Viersen-Süchteln zu klären. Bisher ist nämlich nicht klar, was geschah, als eine 51-jährige Autofahrerin die beiden Passantinnen erfasste.