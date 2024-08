Radfahrer in Viersen-Dülken verletzt Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Der Radfahrer meldete sich per Online-Anzeige bei der Polizei und teilte den Hergang mit. Er war mit seinem E-Bike auf dem Amerner Weg in Dülken unterwegs. Er kam aus Richtung Amern und fuhr in Richtung Eintrachtstraße. Der Radweg, der in beide Fahrtrichtungen freigegeben ist, ist dann auf der linken Seite.