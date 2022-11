Zustand der 75-Jährigen weiter kritisch : Polizei sucht Zeugen nach Linienbus-Unfall

Viersen Nach einem schweren Verkehrsunfall in der Viersener Innenstadt, bei dem eine 75-jährige Viersenerin am Mittwoch lebensgefährliche Verletzungen erlitt, sucht die Polizei Zeugen des Unfalls.

Kurz nach 10.30 Uhr hatte die 75-Jährige den Willy-Brandt-Ring überquert, dabei wurde sie von einem Linienbus überfahren, der von der Petersstraße kommend nach links in den Ring abbog. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in eine Spezialklinik. Auch am Tag nach dem Unfall wurde der Zustand des Unfallopfers als lebensgefährlich eingestuft. Das Verkehrskommissariat ermittelt. „Erste Ermittlungsergebnisse belegen, dass es unmittelbare Unfallzeugen geben muss, die sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben“, erklärte eine Polizeisprecherin. „Unter anderem ist klar, dass sich zum Unfallzeitpunkt mehr Autos im Kreuzungsbereich befanden, als bis jetzt erfasst worden sind. Deren Insassen müssen den Unfallhergang gesehen haben.“ Die Ermittler bitten dringend darum, dass sich diese - und mögliche weitere - Zeugen noch unter der Rufnummer 02162 3770 bei ihnen melden.