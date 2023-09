Unfallflucht in Viersen Polizei sucht weißen Kleinwagen

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 18.50 Uhr. Die 45-jährige Willicherin wollte in Höhe der Hausnummer 142 rechts in eine dortige Firmeneinfahrt einfahren. „Dies übersah offensichtlich der Fahrzeugführer eines nachfolgenden weißen Pkw und es kam zu einem Auffahrunfall“, erklärte ein Polizeisprecher. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem Fahrzeug in Richtung Krefelder Straße weg, ohne sich um den entstandenen Sachschaden an den Autos und die verletzte Autofahrerin zu kümmern. Die Willicherin klagte nach dem Aufprall über starke Nackenschmerzen. Ihr Fahrzeug wurde im Heckbereich beschädigt.