Mann auf der Flucht Polizei sucht flüchtigen Straftäter aus LVR-Klinik

Die Polizei im Kreis Viersen hat am Freitag um 20.04 Uhr eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet. Das hat das Amtsgericht beschlossen. Sie fahndet nach einem 37-jährigen Mann, der am 11. Dezember aus der LVR-Klinik in Viersen-Süchteln geflohen ist. Er konnte sich laut Therapieplan allein innerhalb des Klinikgeländes aufhalten. Doch von dort kehrte er nicht auf seine Station zurück. Der gebürtige Leverkusener ist nach §63 Strafgesetzbuch seit einigen Jahren in der Klinik untergebracht. Er wird beschrieben als etwa 1,80 Meter groß und schlank; mit blauen Augen, kurzen, blonden Haaren und einem Dreitagebart. Da laut Polizei alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen erfolglos waren, folgt nun die Öffentlichkeitsfahndung. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Gesuchten machen? Hinweise nimmt die Polizei Viersen unter Ruf 02162 377-0 oder jede Polizeidienststelle über 110 entgegen.