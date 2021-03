Polizeisuche in Viersen

Viersen Nach einem Unfall im Linienbus Richtung Helenabrunn sucht die Viersener Polizei ein junges Mädchen, das bei dem Vorfall offenbar verletzt wurde.

Am Mittwoch gegen 14.50 Uhr war ein Linienbus von Helenabrunn in Richtung Mackenstein unterwegs. In einer Linkskurve auf der Viersener Straße löste sich eine Plastikabdeckung im Bus und verletzte offenbar ein Mädchen im Alter zwischen acht und zwölf Jahren.