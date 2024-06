Kriminalität in Viersen Nach Schlägerei – Polizei sucht Geschädigten und Zeugen

Am späten Mittwochabend hatten Zeugen beobachtet, wie auf einem Weg zwischen Ernst-Moritz-Arndt-Straße und Seilerwall in Viersen eine Gruppe von zehn bis zwölf Männern sich dort zunächst lautstark stritt. „Danach sollen drei der Männer auf einen vierten eingeschlagen haben, einer habe dabei dem am Boden liegenden Mann auch ein Taschenmesser vorgehalten“, berichtete eine Polizeisprecherin.