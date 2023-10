LVR-Klinik Süchteln Polizei sucht Forensik-Bewohner

Letztmalig wurde der 44-Jährige am Montag gegen 19.30 Uhr am Gelände der LVR-Klinik auf der Johannisstraße in Süchteln gesehen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er ist 1,80 Meter groß, etwa 80 Kilogramm schwer und hat kurze schwarze Haare. Bekleidet ist er vermutlich mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hosen, einer grauen Mütze und mit weißen Schuhen. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der Mann möglicherweise nach Köln unterwegs sein könnte.