Kriminalität in Viersen Polizei nimmt mutmaßlichen Wohnungseinbrecher fest

Wie die Polizei am Montag mitteilte, gab es mehrere Wohnungseinbrüche am Wochenende. So drangen zwischen Samstag, 9 Uhr, und Sonntag, 19 Uhr, Unbekannte in eine Wohnung an der Straße Junkershütte in Viersen-Ummer ein und durchwühlten sämtliche Räume. Zur möglichen Beute konnte die Polizei am Montag noch keine Aussage treffen.