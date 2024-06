Kriminalität in Viersen Polizei meldet neue Fälle von Brandstiftung

Zwei Kinder entdeckten am Nachmittag ein Feuer in der Garage eines unbewohnten Hauses an der Rahserstraße in Sittard. In der Garage befand sich hauptsächlich Sperrmüll. Dieser verbrannte. Die Garage selbst und das Wohnhaus blieben durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verschont. „Es gibt Hinweise darauf, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden sein könnte“, erklärte eine Polizeisprecherin. Deshalb suchen die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 1 Zeugen, die am Dienstagnachmittag, vielleicht aber auch eher verdächtige Beobachtungen in dem Bereich zwischen Rahserstraße und Niers gemacht haben.