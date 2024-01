Einbruchsserie in Viersen Polizei hält Apotheken-Einbrecher mit Pfefferspray auf

Bereits in den Nächten vom ersten auf den zweiten Weihnachtsfeiertag sowie vom zweiten Feiertag auf den 27. Dezember hat es in zwei Viersener Apotheken Einbruchsversuche gegeben, wie die Polizei meldete. Den Einbruchsversuch in eine Apotheke an der Bahnhofstraße bemerkte eine Zeugin gegen 10.30 Uhr am 26. Dezember. Eine Glasschiebetür war dort aufgebrochen worden. Ähnlich gingen der oder die Täter am zweiten Tatort, der Apotheke im Löhcenter im Viersener Zentrum, vor: Auch dort hebelten sie eine Glasscheibe auf. Gegen 2.45 Uhr in der Nacht zum 27. Dezember wurde die Polizei informiert, dass zwei dunkel gekleidete Menschen mit Skimasken und einer Sporttasche aus der Apotheke in Richtung Innenstadt flüchten. Eine der beiden Personen sei kräftiger gewesen als die andere.