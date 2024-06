Kriminalität in Viersen Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest

Viersen · Die Polizei hat am Sonntag in Viersen einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Ein Richter erließ am Montag Haftbefehl gegen den 29-jährigen Viersener. Der Haftbefehl wurde unter Auflagen außer Kraft gesetzt.

25.06.2024 , 15:05 Uhr

Der mutmaßliche Dealer wurde vorläufig festgenommen. Ein Richter erließ am Montag Haftbefehl. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Kommissar Zufall half bei der Festnahme: Wie die Polizei mitteilte, waren die Einsatzkräfte gegen 10 Uhr zu einem Randalierer an der Gartenstraße gerufen worden. Bei dem Einsatz erhielten die Beamten einen Hinweis auf einen möglichen Drogenhändler, der kurz darauf erschien. „Die Einsatzkräfte durchsuchten den Mann, fanden zwei Tütchen mit Marihuana, ein Tütchen mit Amphetamin und eine kleine Menge in Frischhaltefolie eingepacktes Haschisch“, berichtete ein Polizeisprecher. Die Einsatzkräfte nahmen den 29-jährigen Viersener, der schon mehrfach wegen Drogendelikten in Erscheinung getreten war, mit zur Wache und beantragten einen Durchsuchungsbeschluss für dessen Wohnung. Dort wurden weitere Drogen entdeckt, darunter etwa 160 Gramm Amphetamin, und szenetypische Utensilien wie eine Feinwaage.

(mrö)