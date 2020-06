44-Jähriger verschanzt sich in Wohnung : SEK stürmt Haus in Viersen – Mann bei Einsatz verletzt

Viersen Die Polizei hat ein Haus an der Gartenstraße in der Viersener Innenstadt gestürmt und überwältigte einen polizeibekannten 44-Jährigen. Er soll zuvor eine Nachbarin attackiert haben. Bei dem Einsatz wurde er leicht verletzt.

Kräfte eines Sondereinsatzkommandos haben am Dienstagmittag eine Wohnung an der Gartenstraße gestürmt und den 44-jährigen Bewohner überwältigt. Er steht im Verdacht, eine Nachbarin am Vormittag gegen 9.30 Uhr körperlich attackiert zu haben. Nach dem Angriff auf die Frau habe sich der Mann in seiner Wohnung im Obergeschoss verschanzt.