Einsatz in Viersen : Polizei räumt Haus an der Gartenstraße

Polizei räumt Haus an der Gartenstraße

Einsatz in Viersen

Zahlreiche Schaulustige verfolgen den Polizeieinsatz an der Gartenstraße. Der Bereich rund ums Löhcenter wurde weiträumig abgesperrt. Foto: Martin Röse

Viersen Die Polizei hat ein Haus an der Gartenstraße in der Viersener Innenstadt geräumt. Gesperrt ist der Abschnitt zwischen der Kreuzung Dülkener Straße/Remigiusstraße, Gartenstraße/Lindenstraße/Petersstraße und dem Willy-Brandt-Ring.

Kräfte der Kreispolizei Viersen befinden sich zurzeit in einem Einsatz an der Gartenstraße in der Nähe des Theoder-Heuss-Platzes im Viersener Zentrum. Die Polizei hat dort ein Haus weiträumig abgesperrt und geräumt. Über die Hintergründe ist zurzeit noch nichts bekannt.