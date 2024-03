Energiewende in Viersen Photovoltaik: Ausbau legt deutlich zu

Im vierten Quartal 2023 sind in Viersen insgesamt 142 Solaranlagen neu installiert worden. Dies entspricht einem Zuwachs von sieben Prozent im Vergleich zur letzten Datenerhebung im dritten Quartal 2023. Damit liegt das Wachstum in Viersen über dem bundesweiten Durchschnitt. Die Gesamtzahl der in Viersen installierten Solaranlagen beträgt aktuell 2.160 Anlagen – das entspricht ungefähr einer Fläche von 25 Fußballfeldern.