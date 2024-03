Gymnasium in Viersen Paukenschlag bei Schulkonzert

Von Beethovens „Ode an die Freude“, die nach klassischem Beginn in eine flotte Jazz-Version überführt wurde, bis zu Haydns „Sinfonie mit dem Paukenschlag“ boten die jungen Musiker ein abwechslungsreiches Programm. Unterstützt wurden sie dabei von ehemaligen Schülern und Lehrkräften. Roman Verhees, Musiklehrer am Gymnasium, und Michael Mertens, der vor 15 Jahren sein Abitur am Erasmus gemacht hat, sorgen als Orchesterleiter dafür, dass die Erasmus-Symphoniker auch angesichts einer deutlichen Verjüngungskur ihr Publikum mit hohem Anspruch unterhalten. So resümierte Schulleiter Christoph Hopp in seinen Dankesworten: „Der Auftritt unseres Orchesters – ein schönes Beispiel für das Zusammenspiel der Erasmus-Familie und musikalisch: was für ein Paukenschlag!“