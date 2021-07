Rathausmarkt-Galerie in Viersen : Parkhaus-Kunden warten 50 Minuten auf Ausfahrt

Schlange im Parkhaus Foto: Daniela Buschkamp

Viersen Rund 50 Nutzer der Tiefgarage in der Rathausmarkt-Galerie haben am frühen Mittwochnachmittag bis zu 50 Minuten warten müssen, ehe sie aus dem Parkhaus kamen. Sie bildeten eine lange Schlange vor dem einzigen Kassenautomaten. Was der Grund war.

Kein technischer Fehler sei der Grund, erklärte Meicel Altmeyer vom Tiefgaragen-Betreiber Contec. „Nach einer Umstellung müssen die Parkhaus-Nutzer ihr Kennzeichen eingeben. Damit sind einige nicht klar gekommen und haben den Kassenautomaten nicht frei gegeben.“ Als das Contec-Personal aus Düren in Viersen ankam, habe es nur rund zehn Minuten gedauert, die Schlange aufzulösen.

Der Parkhausbetreiber hatte vor rund zehn Tagen von einem Ticket-System auf Kennzeichenerkennung umgestellt. Die Zahl der Parkautomaten wurde von drei auf eins reduziert. Bei der Umstellung hatte es technische Probleme gegeben; insbesondere bei Dauerparkern wurden die Kennzeichen nicht erkannt. „Der Hersteller hat uns Abhilfe versprochen; die Technik läuft mittlerweile“, sagte Altmeyer.

Er betonte: „Zu Stoßzeiten werden wir nun mit genügend Personal vor Ort sein, damit sich solch’ lange Wartezeiten nicht wiederholen.“ Auch einen zusätzlichen Parkautomaten aufzustellen, sei in der Überlegung. RP-Foto: Buschkamp

