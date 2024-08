Free-Flow-Parking in Viersen So läuft’s mit der Digitalisierung beim Parken

Viersen · Fehlendes Kleingeld und technische Probleme sind die häufigsten Ursachen für Frust am Parkscheinautomaten. Das zeigt eine aktuelle Studie. Auch in Viersen gibt es auf vielen Parkplätzen keine digitalen Alternativen. Was es mit Free-Flow-Parking auf sich hat, wo es eingesetzt wird und was Menschen, die in Viersen parken, zu unterschiedlichen Parkmodellen sagen.

07.08.2024 , 16:30 Uhr

Auf dem Parkplatz in der Lambertsartstraße kann man mit Bargeld oder per App bezahlen. Foto: Maren Kaster