Von Viersen-Dülken nach Boisheim Osterspaziergang entlang der Nette

In den alten Weiden fallen Höhlen auf, die oft als Nistplätze für Vögel dienen. Wer die Augen entlang des Flussbettes schweifen lässt, kann mit etwas Glück dem Eisvogel begegnen und auch Bachstelzen sehen. An der Brücke geht es links ab auf die asphaltierte Straße. Der Blick geht weit über die Felder. Immer wieder fallen Abzugsgräben auf, die bei viel Regen der Nette das Wasser zuführen. Am Ende der Straße heißt es: rechts abbiegen. Eine Weihnachtsbaumkultur taucht linker Hand auf. Bauernhöfe mit Bongerten sind zu sehen. Auf den Wiesen stehen Pferde, die ihre Köpfe neugierig den Wanderern zuwenden. An der Henkenmühle geht es rechts ab. Das Dülkener Klärwerk taucht auf. Wer technikaffin ist, kann anhand der großen Schautafeln die Funktionsweise der Anlage erfahren. Die Nettetaler Straße taucht auf, an der nach links auf den Geh- und Radweg abgebogen wird. Es geht ein Stück entlang der Hauptstraße, bis linker Hand hinter einem kleinen Waldstück Koppeln mit einem Unterstand auftauchen, die einen Blick auf die renaturierte Nette ermöglichen. Genau an dieser Stelle ist das Überqueren der Nettetaler Straße angesagt. Ein Weg führt ein wenig bergauf zum Netter Kirchweg, der rechts in Richtung Dülken gegangen wird. Felder bestimmen die linke Seite, während die Gärten der Häuser die rechte Seite zieren. „Es gibt hier einen Punkt, an dem kann man sowohl die Boisheimer als auch die Dülkener Kirchturmspitze sehen“, verrät Wessels. Für Kinder ist der Weg besonders interessant, da hinter den Zäunen nicht nur Pferde auftauchen, sondern auch Esel, Kühe, Gänse, Hühner, Ziegen und Schafe. Auf den Feldern kann der Wanderer mit guten Augen Fasane, manchen Hasen und Rehe entdecken.