Kriminalität in Viersen Ortungsgerät führt zu Fahrraddieb

Pech für einen Fahrraddieb, der seine Beute in einem Garagenhof in Viersen lagerte: Eine der Bestohlenen hatte ihr Pedelec mit einem Ortungsgerät versehen. Die 58-jährige Viersenerin meldete ihr Pedelec bei der Polizei als gestohlen und machte mithilfe des Ortungsgeräts den Standort ihres Zweirades ausfindig: einen Garagenhof an der Rektoratstraße. Am Donnerstagabend rief sie die Polizei „Das Streifenteam konnte mit der Melderin durch einen Klang der Ortung eine Garage ausmachen“, erklärte ein Polizeisprecher. „Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach öffnete die Feuerwehr das Garagentor.“ In der Garage stellte das Streifeteam acht Pedelecs hinter einem Vorhang abgedeckt fest. Das Pedelec der Melderin war ebenfalls unter den Rädern und konnte dieser direkt ausgehändigt werden. Die weiteren Pedelecs stellten die Polizisten sicher. Die Geschädigten der bereits ausgeschriebenen Fahrräder will die Polizei in Kürze kontaktieren.