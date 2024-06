Kirche St. Cornelius in Viersen-Dülken Organist schildert mystische Erscheinung im Altarraum

(mrö) Giovanni Solinas ist ein Mann, der mitten im Leben steht: Der Organist von St. Cornelius und St. Peter in Viersen-Dülken organisiert eine Orgelreihe, leitet einen Chor und einen Musikverlag fährt auch mal mit dem Fahrrad nach Rom, spielt natürlich zu den Gottesdiensten. Er ist ein gläubiger Mann, aber leichtgläubig ist der 38-Jährige nicht. Doch was ihm nun in der Pfarrkirche widerfahren ist, lässt ihn staunen. „Ich hatte eine mystische Erscheinung“, sagt er ehrfurchtsvoll.