Zum „Tag gegen Gewalt an Frauen“ Viersen leuchtet in Orange

Viersen · Die Stadt will ein markantes Signal zum „Tag gegen Gewalt an Frauen“ setzen. Am Samstag, 25. November, leuchtet Viersen an exponierten Stellen in Orange.

10.11.2023 , 17:20 Uhr

Georg Ettls Figur „Starke Frau“ wird am 25. November orange angestrahlt werden. Foto: Stadt Viersen

Der 25. November markiert den Beginn einer jährlich stattfindenden 16-tägigen Kampagne, die 1991 vom Women’s Global Leadership Institute ins Leben gerufen wurde. Die UN beteiligte sich 2008 erstmalig unter dem Motto „Orange The World“. Die Farbe Orange wurde als Symbol für eine Zukunft ohne Gewalt gegen Frauen festgelegt. Die internationale Frauenorganisation Zonta unterstützt die UN Women mit einer weltweiten Aktion „Orange your city“ – zu Deutsch etwa: „Lass deine Stadt orange erstrahlen“. Viersen setzt das an zentralen Stellen um. Die Stadt strahlt die Festhalle und die Ettl-Skulptur „Starke Frau“ am Stadthaus an. Der Aktionszeitraum ist bewusst gewählt: Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat den 25. November als Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen ausgerufen. Der 10. Dezember ist von den Vereinten Nationen zum Tag der Menschenrechte deklariert. „Quarantäne, Lockdown, Home-Office und Homeschooling hat Frauen überproportional belastet. Existenznöte und die weltweiten Krisen sind Risikofaktoren für einen Anstieg der häuslichen Gewalt“, sagt Swantje Day, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Viersen. Die Gewalt an Frauen ist nach Angaben der Stadt während und nach der Corona-Pandemie deutlich gestiegen. 80 Prozent der Opfer im Jahr 2022 waren Frauen. 78 Prozent der Verdächtigen waren Männer. Meist waren die Täter Partner oder Ex-Partner der Frauen. Frauen, die Hilfe oder Rat brauchen, können sich an die Gleichstellungsbeauftragte wenden, per Mail an gleichstellung@viersen.de oder telefonisch unter 02162 101226. Rund um Uhr ist zudem das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ unter 116 016 erreichbar.

(RP)