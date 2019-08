Kunstfestival in Viersen : „Open art“-Besucher trotzen dem Regen

Viersen Im Lyzeumsgarten ließen sich 35 Künstler pavillongeschützt von der Nässe nicht beeindrucken. Von Bürgern gestiftete Werke wurden zugunsten des Kinderschutzbundes versteigert. Das Musikprogramm fiel wegen Kriechstromgefahr aus.

Von 40 angesagten Künstlern breiteten 35 trotz Regen in weißen Pavillons Beispiele ihres Schaffens aus, die in der Gesamtheit eine ansehnliche Mischung der Kunstarten und Ausdrucksformen ergaben. Das Musikprogramm fiel allerdings wegen Kriechstromgefahr aus. „Wir freuen uns, dass der harte Kern hier ist, und der Niederrheiner ist ja bekanntlich hart im Nehmen“, betonte Sabine Anemüller während eines kräftigen Schauers. Die Bürgermeisterin (SPD) dankte den „Openartern“, dass sie mit dem Kunstfestival einen Sonntag unter grauem Himmel verschönerten.

Teil des Festivals war die Bildergalerie, bestückt mit Werken von Bürgern, deren Gaben zugunsten des Kinderschutzbundes versteigert wurden. Auch Anemüller hatte für den Zweck eine Arbeit beigesteuert, ebenso die frühere Stadtchefin Marina Hammes und Michael Willemse vom Vorstand des Hauptsponsors Volksbank. „Sollten wegen des Wetters nicht alle Bilder verkauft werden, finden wir auf jeden Fall eine Möglichkeit für eine weitere Auktion zugunsten des Kinderschutzbundes“, versicherte Uwe Peters von der Initiative „Viersen open art“. „So sehr wir der Landwirtschaft und den Forsten den Regen gönnen, sind wir natürlich etwas enttäuscht, aber auch überrascht, wie viele doch noch gekommen sind“, sagte er. Am Montag beginnt für ihn und seine Mitstreiter die Planung für die nächste Auflage 2020. Dann wird Dagmar Wienen garantiert wieder die Brille mit dem Logo des Festivals tragen. „Wir sind an einem Punkt angelangt, wo sich neben einem festen Stamm viele Künstler um die Teilnahme bewerben. Qualität, Ambiente und Stimmung bleiben uns auch in Zukunft wichtiger als eine Ausdehnung“, betonte die Mitinitiatorin.

Im Zelt mit Susanne Löhnigs Kreativwerkstatt waren die Besucher nicht nur zum Schauen eingeladen, sondern auch zur Entdeckung der eigenen Kreativität. „Viele haben den Wunsch nach freiem Ausdruck. Ich biete ihnen einen geschützten Raum, in dem sie frei von kritischen Vergleichen ihren Flow wirken lassen können,“ sagte Löhnig. Claudia Fehrenbach zeigte eine Auswahl farbenfroher Gemälde im temperamentvollen Ausdruck wie auch die zartere, mit Kaffee gemalte „Coffee Art“. In ihrer Nachbarschaft breitete Sabine Reder spontan gemalte Impressionen mit grafischen Spuren aus. In ihrer Liebe zu unterschiedlichen Techniken bezieht Reder ebenso Collage und Monotypie ein. Zurückgezogen in den hintersten Winkel ihrer Ausstellung malte Florentine Bücker an einem Porträt. „Normalerweise brauche ich zum Malen meine Ruhe, doch ich probiere jetzt einmal aus, wie es ist, wenn mir andere bei der Arbeit zusehen“, sagte die Siebzehnjährige, die nach dem Abitur im kommenden Jahr Kunst studieren möchte.