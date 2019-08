Kunst in Viersen : Kunst im Lyzeumsgarten

Im Lyzeumsgarten zwischen Hauptstraße und Festhalle stehen am Sonntag die Kunst-Pavillons. Foto: Marcus Wienen

Viersen Bei der sechsten „Viersen open art“ zeigen 40 Künstler aus der Region am Sonntag eine Auswahl ihrer Arbeiten. Das Spektrum reicht von Malerei und Zeichnung über Grafik und Fotografie bis hin zur Bildhauerei und Bodypainting.

Von Dieter Mai

Das Kunstfestival „Viersen open art” geht am Sonntag, 18. August, in die sechste Runde. Organisiert wird die Veranstaltung von einer Initiative aus zehn ehrenamtlich agierenden engagierten Künstlern, Musikern und Bürgern. Aus deren Bestreben, das künstlerische und kulturelle Leben im Wohnquartier Südstadt zu stärken, hat sich mittlerweile das größte Open-air-Kunstfestival für bildende Kunst am Niederrhein entwickelt, das regelmäßig um die 1000 Besucher anlockt. Hauptsponsor ist die Volksbank Viersen, Zuschüsse kommen vom Verfügungsfonds Südstadt.

40 Künstler aus der Region präsentieren im Viersener Lyzeumsgarten ihre Werke in weißen Pavillons unter freiem Himmel. Bereits ab 9 Uhr lädt das Café im Paulusstift an der nahegelegenen Heierstraße zum opulenten Künstlerfrühstück, ab 10 Uhr gibt es im Lyzeumsgarten ganztägig Live-Musik auf der Festivalbühne. Noch am Vormittag öffnet der Weinhandel La Cava seinen Weingarten und präsentiert gegrillte mediterrane Spezialitäten. Das Festivalgelände im Grünen lädt dazu ein, mit einem Glas Wein zu flanieren und das Gespräch mit den Künstlern zu suchen.

Info Benefizaktion „Blumenmeer“ Zweck Im Rahmen der Benefizaktion „Blumenmeer” während der Viersen open art haben zahlreiche Bürger aber auch prominente Künstler selbst gemalte Bilder für den Verkauf zugunsten des Kinderschutzbundes zur Verfügung gestellt. Verkäufer Um den größtmöglichen Ertrag zu erzielen, werden prominente Viersener ihr Verkaufstalent unter Beweis stellen: Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD), Michael Willemse, Vorstand Volksbank Viersen, Talkmaster und Karnevalist Frank Bühler, der Leiter der Viersener Feuerwehr Frank Kersbaum, Ex-Bürgermeisterin Marina Hammes (CDU) sowie Rüdiger Schmitz, Geschäftsführer der Schmitz-Gruppe. Internet Infos über die Ausstellung unter www.viersen-openart.de.

Künstlerisch wird den Besuchern ein breiter Stilmix geboten, der das ganze Spektrum der bildenden Kunst darstellt: von Malerei und Zeichnung über Grafik und Fotografie bis hin zur Bildhauerei. Bei den Kunstschaffenden in der Region und darüber hinaus hat sich Viersen open art einen Namen gemacht: Die Ausstellungsflächen im Lyzeumsgarten zwischen Festhalle und südlicher Hauptstraße sind begehrt, die Bewerbungen für eine Teilnahme als Aussteller überschreiten mittlerweile deutlich das Kontingent der verfügbaren Ausstellungsflächen.

Im Randbereich der Kunst operiert die Düsseldorfer Bodypainterin Susanne van Zeeland, die in ihrem Genre bereits mehrfach erfolgreich an Wettbewerben teilgenommen hat. Sie wird live vor Ort ein Model in unterschiedlichen Techniken bemalen. Am „Selfie-Point” können sich Besucher anschließend gemeinsam mit dem bemalten Model ablichten.