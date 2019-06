Stadtverwaltung Viersen : Nie mehr warten im Service-Center

Viersen Pass beantragen? In Viersen lassen sich jetzt online Termine vereinbaren. Auch andere Services lassen sich online nutzen. Das verkürzt die Wartezeit.

Nummer ziehen und lange im Wartebereich Platz nehmen – im Service-Center der Stadt Viersen muss das nicht mehr sein. Ab sofort können Termine online vereinbart werden. Möglich ist das für die am häufigsten nachgefragten Dienstleistungen. Das Buchungssystem wurde in den vergangenen Wochen erfolgreich getestet und steht jetzt für alle zur Verfügung.

Termine gibt es für alle, die einen Reisepass oder Personalausweis beantragen oder abholen wollen. Wer seinen Wohnsitz an-, um- oder abmelden will, kann das System ebenfalls nutzen. Weiterhin sind aktuell im Angebot: Antragstellungen für Führungszeugnis, Meldebescheinigung, Führerschein-Ersterteilung.

Wer online einen Termin vereinbaren will, ruft den entsprechenden Link auf der Internetseite der Stadt auf. Dort kann man die gewünschte Dienstleistung auswählen. Anschließend werden die freien Termine angezeigt. Nach der Auswahl und der Eingabe der Kontaktdaten wird der Termin gebucht. Per E-Mail sendet die Stadt eine Wartenummer. Diese Nummer kommt zu der entsprechenden Uhrzeit automatisch an die Reihe, sobald ein Arbeitsplatz frei wird.