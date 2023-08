Borderline-Fahrt von Viersen nach Venlo Oldie-Rallye auf den Spuren einer Pioniertat

An der Stadtbibliothek in Süchteln enthüllte Sabine Anemüller vor dem Start der Rallye eine Gedenkplakette. Sie soll bezeugen, dass die Strecke von Süchteln nach Venlo ein Meilenstein in der Automobilhistorie ist. Freudenberg war wie viele Oldtimer bei der jetzigen Rallye nicht der Schnellste. Mit heute nur müde belächelten 16 Stundenkilometern rollte Freudenberg durch die Lande. Streckenweise waren einige Schaulustige am Straßenrand, die die zukunftsweisende Fahrt bestaunten.