Kinder blieben unverletzt Ohnmacht am Steuer — Frau aus Viersen (27) in Lebensgefahr

Am Steuer ihres Wagens hat eine Autofahrerin aus Viersen das Bewusstsein verloren; deshalb ereignete sich am Mittwochnachmittag ein Unfall in Viersen. Die drei Kinder der 27-Jährigen, die sich ebenfalls in dem Auto befanden, blieben bei dem Unfall unverletzt. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sie schwebt in Lebensgefahr.