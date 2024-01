Aktion in Viersen Offene Sporthalle für Jugendliche

Viersen · Nur für Jugendliche, Eltern sollen draußen bleiben: das ist das Motto von „Midnight Sports“ am Samstag, 13. Januar in der Sporthalle der Primusschule. Eingeladen sind alle ab 14 Jahre. Was ihnen geboten wird.

05.01.2024 , 18:15 Uhr

„Midnight Sports“ startet am Samstag, 13. Januar in der Sporthalle der Primusschule. Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch

Nur für Jugendliche, Eltern sollen draußen bleiben: Das ist das Motto von „Midnight Sports“. Die Aktion findet statt am Samstag, 13. Januar, von 19 bis 22 Uhr in der Sporthalle der Primus-Schule in Dülken, Kettelerstraße 47. Dazu laden der städtische Fachbereich Kinder, Jugend und Familie, die Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen ALO und Hubert-Vootz-Haus sowie der Kreissportbund ein. Jugendliche ab 14 Jahren können dann verschiedene Sport- und Bewegungsangebote nutzen. Ob Sportprofi oder einfach nur Lust auf Bewegung, ob allein oder in der Gruppe: Von Basketball über Fußball bis hin zu Tischtennis kann man sportlich aktiv werden. Auch eigene Sportideen können ausprobiert werden. Der Abend bietet ergänzend zum Sport die Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen - einfach Sportsachen und Verpflegung packen; Trinkwasser gibt es gratis. Materialien wie Tischtennisschläger und Bälle sind vorhanden, es gibt pädagogische Begleitung. An den Samstagen 24. Februar und 16. März wird das Angebot in der Sporthalle Löh fortgesetzt.

(busch-)