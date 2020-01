NEW in Viersen : Landesregierung nennt „Sven“-Beteiligung unzulässig

NEW in Viersen

Viersen Ministerin Ina Scharrenbach (CDU) schreibt in ihrer Antwort auf eine Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion, die Beteiligung verstoße gegen Gemeindewirtschaftsrecht. Ob dadurch wirtschaflicher Schaden entstanden ist, ließ sie offen.

Die NEW hatte sich im Sommer 2018 mit unterm Strich gut 2,5 Millionen Euro an der Entwicklung des Elektroautos „Sven“ der Share2drive GmbH beteiligt, ohne die Zustimmung des Stadtrates und die Beteiligung der Bezirksregierung abzuwarten. Beides schreibt die Gemeindeordnung vor .

Die Antwort der CDU-Politikerin Ina Scharrenbach, Ministerien für Kommunales, stammt vom 20. Dezember 2019 und wurde nun veröffentlicht. Darin betont die Ministerin, es gebe zum Zeitpunkt des Schreibens keine „Entscheidungsnotwendigkeit im Hinblick auf die Ergreifung kommunalaufsichtlicher Maßnahmen“. Da lief die Frist der Bezirksregierung an die Stadt noch, innerhalb der Viersen den Ausstiegsplan der NEW aus der „Sven“-Beteiligung darlegen musste. Den hatte NEW-Vorstand Frank Kindervatter Mitte Dezember den Politikern in nicht-öffentlicher Sitzung im Rat aufgezeigt: Demnach soll Innogy die Beteiligung für 2,5 Millionen Euro von der NEW übernehmen und bis 30. Juni 2021 versuchen, die Geschäftsanteile mit Gewinn zu verkaufen. „Dies wäre unsere präferierte Option“, erklärte Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD). Dem müssten aber zunächst NEW-Aufsichtsrat und Bezirksregierung zustimmen, bevor der Stadtrat diese Lösung – voraussichtlich im Februar – verabschieden kann.