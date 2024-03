Neues Konzept Radwandertag wird zum Raderlebnistag mit QR-Codes

Kreis Viersen · Der Niederrheinische Radwandertag bekommt einen modernen Anstrich und wird zum Niederrheinischen Raderlebnistag. Was sich sonst noch ändert und wann die Radler in diesem Jahr in die Pedalen treten.

12.03.2024 , 18:04 Uhr

Natur pur erleben: Der neue Raderlebnistag soll Rad-Fans aller Altersgruppen ansprechen. Foto: Patrick Gawandtka

Der Niederrheinische Radwandertag hat eine Frischekur bekommen und heißt ab sofort Niederrheinischer Raderlebnistag. Damit wollen die Organisatoren den Erlebnis- und Eventcharakter der beliebten Veranstaltung stärker herausstellen. Gleichzeitig haben sie das digitale Angebot erweitert. So können sich die Radfahrer, die am Sonntag, 7. Juli, dabei sein wollen, jetzt per Handy anmelden. „Nach 30 Jahren war eine Neuausrichtung des Formats notwendig, um weiterhin erfolgreich in die Zukunft radeln zu können“, sagt Martina Baumgärtner, Geschäftsführerin der Niederrhein Tourismus GmbH. Schließlich muss einiges organisiert werden, damit rund 35.000 Teilnehmer jedes Jahr auf ihren Drahteseln entspannt den Niederrhein erkunden können. 62 Städte und Gemeinden am Niederrhein und in den benachbarten Niederlanden beteiligten sich im vergangenen Jahr. Es war bereits der 30. Radwandertag. Und quasi als Geburtstagsgeschenk gab es nun einen modernen Anstrich. Durch ein neues Logo soll die Veränderung sofort für alle sichtbar werden. Strukturell steht die Digitalisierung im Vordergrund. Künftig erfolgt eine digitale Registrierung zur Teilnahme am Gewinnspiel über das Einscannen von QR-Codes. Statt der bisherigen Starterkarten braucht es also nur noch ein Smartphone. Damit verbunden sind Fragen, die nur an den Startorten gelöst und eingegeben werden können. Möglich sind auch Fotos, die dazu hochgeladen und gepostet werden. Die Registrierung ist freiwillig, mitradeln kann man auch ohne. Die zentrale Tombola wird in diesem Jahr durch ein Online-Gewinnspiel ersetzt. Der Hauptpreis ist ein E-Bike. Auf Papier wird ab sofort weitgehend verzichtet. So werden zu den Routen sogenannte GPX-Tracks zur Verfügung gestellt. „Die digitale Darstellung der Strecken erfolgt auf verschiedenen Portalen“, erklärt Baumgärtner. Thematische Routentipps sollen verstärkt junge Familien ansprechen, zum Beispiel durch kürzere Strecken. Hinzu kommt die Einbindung von „Erlebnis- und Genussstationen“, die am Radel-Tag geöffnet sind.

(bk)