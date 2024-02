Mobilität in Viersen NEW zählt Fahrgäste in Bussen

Ab Montag, 19. Februar, bis einschließlich Sonntag, 10. März, werden in den NEW-Bussen in Viersen die Fahrgäste gezählt. Dies teilte die NEW mobil und aktiv am Donnerstag mit. Bei der Zählung soll ermittelt werden, wie viele der Fahrgäste mit einem Schwerbehindertenausweis unterwegs sind. Zudem wird die Zahl an Fahrgästen erhoben, die ihre Fahrkarte nicht bei der NEW gekauft haben, jedoch in deren Liniennetz unterwegs sind.